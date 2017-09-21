21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تدهور حالة قدم سيدة في “الشميسي” بسبب الإهمال الطبي.. ومناشدة لنقلها إلى “الحرس الوطني”
﻿

تدهور حالة قدم سيدة في “الشميسي” بسبب الإهمال الطبي.. ومناشدة لنقلها إلى “الحرس الوطني”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تعرضت سيدة أدخلت إلى مستشفى الشميسي بالرياض قبل 7 أشهر لعلاجها من آثار سقوط على الأرض، لإهمال طبي، قد يؤدي إلى فقدانها قدمها، بعد توقف الدماء فيها واسودادها.

وقال محمد عبدالرحمن، ابن السيدة المريضة، بحسب صحيفة “عاجل”، إن والدته تعرضت لإهمال طبي في العناية بها بمستشفى الشميسي، أدى إلى ازدياد حالتها سوءاً، حتى أصبحت قدمها سوداء.

وأضاف أنه نقل والدته إلى مستشفى الحياة، ولاتزال موجودة هناك، دون أن تتحسن حالتها، مبيناً أن العديد من المستشفيات رفضت استقبالها.

بدوره، ناشد الفنان فايز المالكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، الموافقة على نقلها إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض لتلقي العلاج.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق