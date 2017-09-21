21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البرلمان العربي يدعو لتأجيل الاستفتاء على انفصال كردستان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى تأجيل إجراء الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن الدولة العراقية.

وعبر الدكتور السلمي، في برقية بعث بها إلى بارزاني عن تطلع البرلمان لتأجيل الاستفتاء خاصة في ظل الظروف الداخلية والدولية والإقليمية الحالية والتي تستوجب الاستعاضة عن الاستفتاء بالجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويضمن حقوق الجميع ويضمن وحدة واستقرار دولة العراق بكل مكوناتها وأطيافها وسلامة وأمن الشعب العراقي التواق دائماً للعيش ضمن دولة واحدة وموحدة في ظل دولة العراق.

وأكد “السلمي”، أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على حقوق الشعب الكردي كما يحرص على حقوق الشعب العربي.

وشدد الدكتور السلمي على اهتمام البرلمان العربي بدعم الشعب العراقي بمكوناته كافة دون تمييز، معرباً عن تقديره العالي للجهود الحثيثة التي قام بها رئيس الإقليم مسعود البرازاني والتي كان لها الأثر الأكبر في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وما قام به الإقليم تجاه أشقائه النازحيين من المحافظات العراقية لإقليم كردستان العراق جراء احتلال مدنهم من قبل التنظيم الإره

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