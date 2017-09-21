21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الأحوال المدنية”: يحق لزوجات المعددين الحصول على سجل أسرة مستقل
﻿

“الأحوال المدنية”: يحق لزوجات المعددين الحصول على سجل أسرة مستقل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر، إنه تم إطلاق خدمة لزوجات المعددين تتمثل في إصدار سجل أسرة مستقل لكل زوجة وأبنائها، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وأوضح أن سجل الأسرة يعتبر إثباتا للتابعين، وهناك أزواج يرغبون في منح زوجاتهم سجلا خاصا بهن وبأبنائهن، خصوصا إذا كانت زوجته في منطقة أخرى، مشيراً إلى إمكانية حصول الزوج على سجل خاص به يشمل جميع الأبناء والزوجات، حسب “مكة”.

ويرى خبراء أن سجل الأسرة المستقل يمنع استغلال بعض الآباء بعدم إنهاء إجراءات أبنائهم في الجهات الحكومية، لأي أسباب كانت، كما أنه يكفل للمرأة حياة كريمة حيث يضمن لكل الطرفين حقوقه، كما أنه يمكن المستفيدة من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية بكل يسر، ويمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق