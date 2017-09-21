أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الأحوال المدنية”: يحق لزوجات المعددين الحصول على سجل أسرة مستقل
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
المحكمة العليا: اليوم الخميس هو غرة المحرم 14...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت المحكمة العليا في بيان لها أصدرته اليوم، أنه ثبت لديها رؤية هلال شهر
-
“الإسكان” تطلق منصة إلكترونية في صيانة المبان...بتاريخ
جدة – واس :- كشفت اللجنة العقارية بغرفة جدة عن نقل نظام اتحاد الملاك الذي كان يتبع وزارة
-
“التعليم” تسحب نسخ مغلوطة لأحد المقررات.. وال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- عبر وزير التعليم د.أحمد العيسى عن أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في
-
صور | سقوط مقذوف حوثي على مدرسة في جازان.. ول...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعرضت إحدى المدارس في جازان لسقوط مقذوف عسكري من قبل المليشيات الحوثية، دون وقوع