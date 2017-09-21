21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البحرين: قطر تحتجز 16 سفينة بحرينية و19 بحاراً.. وكلفنا مكتب محاماة لمتابعة القضية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكرت وزارة الخارجية البحرينية أنها قامت بتكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارًا من قبل سلطات دولة قطر.

وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية بما يحمي البحَّارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم، وخاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل السلطات القطرية.

وأوضحت أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وأنها ستواصل متابعتها وإجراءاتها بما يضمن الإفراج عن البحارة الموقوفين وسفن الصيد بأسرع وقت ممكن.

وكان العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل البحريني قد صرح قبل أيام أن قطر قامت الأسبوع الماضي باحتجاز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحاراً، ليرتفع العدد إلى 16 قارباً و19 بحاراً يعود بعضها إلى عام 2009.

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