21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم” تسحب نسخ مغلوطة لأحد المقررات.. والوزير يعتذر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عبر وزير التعليم د.أحمد العيسى عن أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في أحد المقررات الدراسية.

وقال العيسى في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس: “تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية”.

 وأضاف: “وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.

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