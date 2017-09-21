قاتل يذهب لمركز الشرطة لتسليم نفسه في نجران.. وملابسه ملطخة بدماء القتيل

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | سقوط مقذوف حوثي على مدرسة في جازان.. ول...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعرضت إحدى المدارس في جازان لسقوط مقذوف عسكري من قبل المليشيات الحوثية، دون وقوع
-
صور | سقوط مركبتين من فوق كوبري بالرياض.. وإص...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تسبب سقوط مركبتين من أعلى كوبري مخرج 4 الذي يربط بين طريقي الملك فهد
-
مفاجأتان في واقعة قتل شاب لأمه دهساً بالرياض...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشف الكاتب الصحفي خالد السليمان عن مفاجأتين جديدتين في واقعة قتل شاب لأمه
-
صور | إصابة 8 معلمات في حادث مروري على طريق “...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أمس