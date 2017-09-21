21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب: أمريكا ستدرس استئناف مساعدات عسكرية معلقة لمصر

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر.

كانت الحكومة الأمريكية قررت الشهر الماضي حرمان مصر من مساعدات قدرها 95.7 مليون دولار وتأجيل أخرى قيمتها 195 مليونا لمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وسئل ترامب عما إذا كان سيستأنف المساعدات العسكرية لمصر فقال للصحفيين في بداية اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ”سندرس ذلك بالتأكيد“.

وقالت مصادر في 27 أغسطس آب إن إدارة ترامب قررت ”إعادة برمجة“ 65.7 مليون دولار في السنة المالية 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في السنة المالية 2016. وتعني ”إعادة البرمجة“ أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.

واتخذت الإدارة قرارا منفصلا بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في السنة المالية 2016. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر أيلول.

وهذه المبالغ ضئيلة نسبيا بالمقارنة بتدفقات المساعدات الأمريكية لمصر عبر التاريخ. وأفاد تقرير لجهاز أبحاث الكونجرس في مارس آذار 2017 بأن الولايات المتحدة قدمت لمصر مساعدات خارجية ثنائية بين عامي 1948 و2016 بقيمة 77.4 مليار دولار بينها 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية منذ عام 1987.

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