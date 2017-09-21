21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركة المملكة القابضة تستحوذ على حصة بنسبة 16.2٪ في البنك السعودي الفرنسي

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة المهندس طلال الميمان عن اتمام صفقة شراء حصة بنسبة 16.2٪ في البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريال سعودي للسهم، صفقة بإجمالي مبلغ 5.8 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) مما يُعد الشركة أكبر المساهمين في البنك.

وعلق المهندس الميمان بقوله: “تُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية وبإتمام هذه الصفقة زادت استثماراتنا في المملكة العربية السعودية من 23٪ الى 34٪”.

استحوذت شركة المملكة القابضة على حصة قدرها 16.2٪ من بنك كريدي أجريكول كوربوريت، الذراع المصرفي والاستثماري لشركة كريدي أجريكول إس إيه، والتي لا تزال، مع شركة المملكة القابضة، مستثمراً استراتيجياً في البنك، وتواصل دعم نمو وتوسيع عملياتها.

ويتميز البنك السعودي الفرنسي برأس مال قوي ووجود جهاز قوي لإدارة المخاطر. كما أفصح المهندس الميمان بأن هذه الصفقة سوف تعزز من نتائج الشركة الإيجابية وسوف تمثَل قيمة مضافة للمستثمرين.

وقد بلغ صافي الأرباح المعلن للبنك السعودي الفرنسي خلال النصف الأول من عام 2017 مبلغ وقدره 2,108,580,000 ريال سعودي. وسيتم تسجيل استثمار شركة المملكة القابضة في البنك السعودي الفرنسي بطريقة “حساب حقوق الملكية” وذلك من تاريخ هذا الإعلان وسيظهر الأثر المالي للصفقة والمتمثل في حصة شركة المملكة القابضة من صافي أرباح البنك السعودي الفرنسي والبالغة 16.2٪ ضمن النتائج المالية لشركة المملكة القابضة ابتداءً من الربع الثالث من العام الحالي 2017.

وأوضح المهندس أن الاستثمار في البنك هو خطوة أساسية في تحقيق التوازن لمحفظة شركة المملكة القابضة. وتملك الشركة سجلا طويلا وناجحا في مجال الاستثمار في القطاع المصرفي على الصعيد الدولي، وجذبت إلى هذا الاستثمار نظرا لقيمته الفريدة من نوعها بالمقارنة مع القطاع. وتتمثل استراتيجية شركة المملكة في مواصلة تعديل محفظتها من أجل تطوير مزيج الأصول المنتجة للدخل واستثمارات النمو.

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