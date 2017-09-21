21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتح قصر الحكم أمام الزوار لمدة 3 أيام في فعالية “يوم الوطن ولاء ووفاء”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تطلق الهيئة العليا لتطوير الرياض اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة وحتى الأحد فعالية “يوم الوطن ولاء ووفاء”، بفتح قصر الحكم أمام الزوار وتمكينهم من التجول في أرجائه خلال الأيام الثلاثة، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني 87 للمملكة.

وتنظم الفعالية تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وتهدف إلى مشاركة سكان الرياض الاحتفال باليوم الوطني في قصر الحكم، كمعلم تاريخي يقف شاهداً على العصور المتعاقبة للمملكة، بداية من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وإلى اليوم.

وتأتي هذه الجولة بعد جولتين سابقتين نظمتهما الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال العامين الماضين، حيث بلغ عدد زوار قصر الحكم في العام أكثر من 20 ألف زائر، وزعت عليهم الهيئة أكثر من 15 ألف هدية، تضمنت صوراً للملك المؤسس ولأبنائه ملوك المملكة من بعده.

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