21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 1 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سامي الجابر: لست نادماً على شيء.. يعجبني مارفيك وابن مساعد أفضل رئيس هلالي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد مدرب نادي الشباب السابق سامي الجابر أنه غير نادم على الفترة التي قضاها مع نادي الشباب، مبيناً أن ما استفاده خلال تواجده في نادي الشباب في سنة واحدة يعادل 5 سنوات يمكن أن يمضيها في نادٍ آخر.

وأشار الجابر خلال استضافته في برنامج “صدى الملاعب” إلى أن الإقالة من تدريب أي نادٍ ليست عيباً، إنما الانتقال من نادٍ لآخر يُعتبر إكمالاً للمسيرة، وقد تكون إقالته لعدم التوفيق، لافتاً إلى أن المدرب في أي نادٍ لا يكون مسؤولاً وحده عن الفشل أو النجاح، إنما المسؤولية تقع على كامل المنظومة، من أجهزة فنية وإدارية وطبية ولاعبين.

وفي سياق مختلف، أعرب سامي الجابر عن إعجابه بأسلوب مدرب المنتخب مارفيك، وقدرته على خلق نظام وقدرته على السيطرة ومنحه الثقة للاعبين، مضيفاً أن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب يستحقون أن يكونوا في المونديال، رافضاً تحديد اسم بينهم ليكون خليفته.

ورداً على سؤال حول أفضل رئيس مرّ على الهلال، أجاب الجابر بأنه عبدالرحمن بن مساعد، كونه حقق 6 بطولات، مشيراً إلى أن أقرب اللاعبين إليه هو محمد الشلهوب، مؤكداً أنه لا يعترف بإطلاق لقب أسطورة الكرة السعودية، سواء أُطلق عليه هو شخصياً أم على غيره.

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