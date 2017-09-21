عميد وزعيم خلاصة الكرة السعودية.. النقطة فيه أغلى هدية

(أنحاء) – بدر سابق :-
في قمة الجولة الرابعة (جولة الوطن) استضاف نادي الاتحاد نظيره نادي الهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مباراة دراماتيكية جائت أحداثها مع انطلاق صافرة الحكم الأجنبي بعدة هجمات سجالاً من كلا الفريقين حتى جاءت دقيقة الفرج للاتحاديين وتحديداً الدقيقة ١٢ عندما مرر عدنان فلاته كورة طولية هوائية لمحمود كهربا الذي عرضها بدوره أرضية لتجد فهد المولد مسددها معلناً تقدم فريقه الذي استمر حتى الدقيقة ٤٧ عندما سجل ادواردو للهلال هدف التعادل إثر كرة أخطأ في ابعادها مدافع الاتحاد طارق عبدالله ليجدها ادواردو أمامه في مواجهة حارس المرمى ويسجلها معلناً تعادل فريقه وبعدها أطلق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية الشوط الأول.
وبين الشوطين استمتع الحضور بحفل استعراضي مقدم من هيئة الترفيه و هيئة الرياضة مشكورتان على هذا الحفل الاستعراضي المبهج بمناسبة ( اليوم الوطني السعودي ).
ثم جاءت أحداث الشوط الثاني الذي حاول فيه كلا الفريقين التسجيل لكن دون جدوى و شهد هذا الشوط إضاعة العديد من الفرص الخطرة لكلا الفريقين حتى جائت صافرة الحكم معلناً نهاية الشوط الثاني و المباراة بتعادل الفريقين.