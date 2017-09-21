اعتباراً من رجب القادم.. قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر وزير العمل العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، مساء اليوم الخميس، قرارا يقضي بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر قرارا بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، اعتبارا من غرة رجب 1439هـ.