21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | برلمان هولندا يفتتح جلساته بآيات من القرآن الكريم

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شهد حفل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الهولندي، الذي أقيم بالكنيسة الكبيرة في مدينة لاهاي، تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وبدأ الحفل الذي حضره الملك وليام ألكسندر، ورئيس الوزراء مارك روتي، وأعضاء الحكومة، ونواب البرلمان، بتلاوة آيات من سورة البقرة.

وكشف منظمو الحفل أن هذه الخطوة تأتي للتأكيد على وحدة صف المجتمع، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأديان المختلفة من مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين وبهائيين، لافتين إلى أهمية الحوار والمشاركة بين الأديان المختلفة.

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