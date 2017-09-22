“صندوق اليوم الوطني”.. فعالية من “هيئة الترفيه” تقام للمرة الأولى عربياً بالرياض وجدة والدمام

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، عن إقامة فعالية بعنوان “صندوق اليوم الوطني”، وذلك ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ 87 والتي ستقام بالتزامن في كل من الرياض وجدة والدمام يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر.
وأوضحت في بيان رسمي أن الفعالية تتضمن عرض الوسائط المتعددة (Hologram) الذي يستمر لـمدة 8 دقائق، ويصاحب ذلك عد تنازلي بساعة إلكترونية قبل افتتاحه، ليكشف عن مفاجأة غير متوقعة للجمهور تحدث لأول مرة في العالم العربي.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك فعاليات متعددة يستمتع بها الجمهور لـ 60 دقيقة قبل بدء العرض الرئيسي، وإبان افتتاح الصندوق.
وأضافت “الهيئة” أن الجمهور سيتمكن من المشاركة في هذه الفعالية التي ستقام في حديقة مكتبة الملك فهد في الرياض، وممشى شارع فلسطين في كورنيش جدة، والواجهة البحرية في الدمام من الساعة 8 مساء وحتى 12 منتصف الليل.