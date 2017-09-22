21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | أب يعنف ابنه المريض ويشج رأسه بـ”جاروف”.. حقوق الإنسان تعلّق ووزارة العمل: ننسق مع الجهات المختصة
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فيديو | أب يعنف ابنه المريض ويشج رأسه بـ”جاروف”.. حقوق الإنسان تعلّق ووزارة العمل: ننسق مع الجهات المختصة

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مواطن انتهاك شخص لكرامة ابنه المريض نفسياً واستغلاله بصورة بشعة في تنفيذ أعمال شاقة، واعتداءه عليه بالضرب المبرح دون أي رحمة، في أحد الأحياء الشعبية في مكة المكرمة.

وصوّر المواطن الأب وهو يجبر ابنه على العمل في موقع تحت البناء، ويوجه له عدة ضربات بـ”جاروف” على رأسه حتى بدأ بالنزف، في مشهد فظيع وغير إنساني.

واستمر المواطن في تصوير المقطع حتى شوهد الأب وهو يدخل ابنه في بناية ذات باب حديدي، حيث قال مصور المقطع إن هذا هو المكان الذي يحبس فيه الأب ابنه المريض ويقيد تصرفاته.

من جهته، أكد رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة سليمان الزايدي أن الجمعية تتابع الحالة، مشيراً إلى أنها كلفت محامياً برفع بلاغ بالحادثة لدى الجهات المعنية.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم تجاه الحادثة.

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