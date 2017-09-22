21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة” تحذر من إعطاء “العسل” للأطفال الرضع .. وتؤكد: يسبب التسمم‎

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات –

حذّر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزارة الصحة، من إعطاء العسل للأطفال الرضع الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 شهراً.

وأوضح المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أن العسل يعد مصدرًا للأبواغ البكتيرية التي تنتج المواد المسببة لنوع خطير من التسمم، ما يشكل خطراً على الرضع الذين لم يكملوا السنة الأولى من أعمارهم.

يشار إلى أن من السلوكيات الشائعة لدى بعض الأسر تقديم العسل للأطفال المواليد مباشرة أو تقديمه لهم بعد تخفيفه بالماء، وهو ما أكدت وزارة الصحة على خطورته، وضرورة تجنبه.

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