فيديو وصور | توقيع رئيس الاتحاد السعودي مع الأرجنتيني “باوزا” لقيادة “الأخضر” في مونديال روسيا

(أنحاء) – متابعات :-
وقّع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، مساء اليوم الخميس، مع المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا، عقدا يقضي بتوليه مسؤولية تدريب المنتخب الأول لكرة القدم في كأس العالم بروسيا 2018.
وجاءت مراسم توقيع العقد في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خلال مؤتمر صحفي، جمع رئيس الاتحاد والمدرب الأرجنتيني.
وسيتولى باوزا تدريب الفريق خلفا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد المنتخب السعودي للصعود للمونديال للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما.
مراسم توقيع #الاتحاد_السعودي و #باوزا لقيادة الأخضر في #روسيا. pic.twitter.com/KZABQ5smxO
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 21, 2017