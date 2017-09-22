21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | توقيع رئيس الاتحاد السعودي مع الأرجنتيني “باوزا” لقيادة “الأخضر” في مونديال روسيا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وقّع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، مساء اليوم الخميس، مع المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا، عقدا يقضي بتوليه مسؤولية تدريب المنتخب الأول لكرة القدم في كأس العالم بروسيا 2018.

وجاءت مراسم توقيع العقد في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خلال مؤتمر صحفي، جمع رئيس الاتحاد والمدرب الأرجنتيني.

وسيتولى باوزا تدريب الفريق خلفا للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد المنتخب السعودي للصعود للمونديال للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما.

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