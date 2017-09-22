21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاب سعودي ينقذ طفلاً من الموت المحقق في أحد المولات بحائل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

تمكّن أحد المواطنين، من إنقاذ حياة طفل من جنسية عربية من الموت المحقق في أحد المجمعات التجارية بحائل.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام الطفل الصغير بالإمساك بالسلم المتحرك من أحد أطرافه، حيث تم سحبه لأعلى، الأمر الذي أثار ذعر المتواجدين، فيما تمكن المواطن من الإمساك به من أعلى السلم قبل أن يسقط على الأرض.

ولقي مقطع الفيديو للواقعة تداولا على نطاق واسع، حيث أعرب الناشطون عن تقديرهم لموقف المواطن وسرعة تحركه لإنقاذ الطفل.

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