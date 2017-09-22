فيديو وصور | أمير القصيم يزور المولات.. ويؤكد: مكنّا أبناء الوطن فاعكسوا نظرية عدم جدية السعودي في العمل

(أنحاء) – متابعات :-
أجرى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، أمس (الخميس)، بجولة ميدانية زار خلالها عدة مراكز تجارية مغلقة “مولات” بالمنطقة في أول أيام تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدخولها حيز التوطين.
وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بتطبيق القرار قائلًا: “كسبنا التحدي واليوم هو أحد أيام النجاح لما رأيناه من تمكين أبناء الوطن من رزق الوطن”.
كما وجّه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، رسالةً إلى العاملين السعوديين، خلال جولته الميدانية التي زار فيها عدة “مولات” بالمنطقة في أول أيام تطبيق قرار التوطين.
وطلب أمير المنطقة من الشباب السعوديين والفتيات السعوديات الجدية في العمل لإثبات جدارتهم بالوظائف، مضيفًا أن “هناك كثيرين ينشرون سمعة غير طيبة عن السعوديين.. أنهم غير جادين في العمل.. فاعكسوا هذه النظرية”.
وأضاف أمير القصيم أن هذه هي التجربة الأولى من نوعها في السعودية، “فإذا نجحتم نجح الجميع.. وإن – لا قدر الله – حدث بعض التقصير فشل الجميع”.
ونوّه الأمير فيصل بن مشعل بأن “الوافدين إخوان عرب وأحبة ونحبهم، ولكن المواطن السعودي هو الأحق بالعمل”.
ويجيء ذلك بعد قرار أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، فبراير الماضي، بقصر العمل في مولات القصيم على السعوديين من الجنسين، حيث يوفر هذا القرار نحو 4 آلاف فرصة عمل بالمنطقة، وحذرت الوزارة بأن من يخالف هذا القرار من أصحاب المولات، قد يتعرض لغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.