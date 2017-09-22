21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | ماجد عبدالله: نتمنى تحقيق المنتخب السعودي لكأس العالم
﻿

فيديو | ماجد عبدالله: نتمنى تحقيق المنتخب السعودي لكأس العالم

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف ماجد عبدالله مدير المنتخب الأول لكرة القدم، مساء أمس الخميس، أن تحقيق المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018 هي أمنية.

وأوضح على هامش توقيع عقد المدرب الأرجنتيني إدجاردو باوزا لتدريب المنتخب في مونديال روسيا، أن أهم أهداف المرحلة المقبلة صناعة منتخب قوي.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقع عقدا مع “باوزا” يقضي بتوليه مسؤولية تدريب المنتخب خلال فعاليات مونديال روسيا 2018.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق