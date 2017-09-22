21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيف دمر إعصار “إرما” قصر “ترامب” في الكاريبي

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ضرب إعصار إيرما منزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الواقع في الجانب الفرنسي من جزيرة سانت مارتين بمنطقة الكاريبي، والذي تقدر قيمته بـ 16.5 مليون دولار، متسببًا في دمار كبير به.

وأظهرت الصور التي يُكشف عنها للمرة الأولى دمارًا واسعًا بمنزل ترامب الفخم المطل على البحر، حيث ضربه الإعصار بسرعة رياح بلغت 363 كيلومتراً في الساعة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب الصور المنشورة، سقطت بعض الأشجار والنخيل بالمنزل، كما سقط سقف أحد المباني وتحطمت بعض الأبواب والنوافذ.

وكان ترامب قد وصف المنزل بأنه “واحد من أعظم القصور في العالم”، حيث يشمل القصر حمامات سباحة فخمة ونوافير مياه وأسقفاً مبلطة بأفخر أنواع الأحجار، و11 غرفة نوم فاخرة.

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