21 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ردة فعل عفوية وتصفيق من سفير المملكة ببريطانيا مع أهزوجة وطنية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل عفوية من سفير المملكة في بريطانيا الأمير محمد بن نواف مع إحدى الأهازيج الوطنية خلال الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

وبّين الفيديو الأمير محمد بن نواف وهو يدخل الاحتفالية خلال تشغيل أهزوجة “يالله يا والي تنصر ملكنا”، ليدخل في تفاعل كبير معها وموجة تصفيق مع المتواجدين بالاحتفال بشكل عفوي، فيما تصاعدت حدة التفاعل من المحيطين به مع الأهزوجة.

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