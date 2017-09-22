22 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

نيويورك – واس : ــ

التقى معالي وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

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