أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر: إمارة عسير تستدعي رجل أعمال وتأخذ عليه تعهداً لاستخدامه لقب “شيخ”
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