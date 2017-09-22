22 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: إمارة عسير تستدعي رجل أعمال وتأخذ عليه تعهداً لاستخدامه لقب “شيخ”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن إمارة منطقة عسير استدعت رجل أعمال وألزمته بإزالة لوحات إعلانية تخصه، لوجود مخالفة فيها، تمثلت في استخدامه لقب شيخ.

واعتبرت الإمارة أن رجل الأعمال المذكور قد خالف الأمر السامي الذي وجه بقصر لقب شيخ على خريجي العلوم الشرعية العاملين في سلك القضاء، ومشايخ القبائل الذين يملكون ختما رسميا بهذا المسمى، فجاء استدعاؤه وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار ذلك وإلزامه بإزالة لوحاته الإعلانية.

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