22 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | صاحبة منزل تصور لحظة انهياره بحفرة هائلة

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