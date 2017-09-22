22 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المطلوب الأمني “المزرع” يسلّم نفسه إلى الجهات الأمنية في الشرقية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن المطلوب الأمني محمد المزرع سلم نفسه للأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، بعد أن بادر عدد من المطلوبين بتسليم أنفسهم خلال الفترة الماضية.

ويعد المزرع، أحد المطلوبين على ذمة قضايا أمنية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية؛ حيث صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وسلم عدد من المطلوبين أمنياً أنفسهم خلال الفترة الماضية، ليرتفع بذلك عدد من سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية إلى 10 أشخاص منذ دعوة الداخلية المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وعدم التمادي في الباطل وأنه سيتم أخذ مبادرتهم بالتسليم في الاعتبار.

جدير بالذكر أن عباس المزرع شقيق محمد المزرع الذي سلم نفسه، كان مدرجا على قوائم المطلوبين وقبض عليه في مداهمة أمنية في صفر 1433، بعد توفر معلومات عن تواجده و8 أشخاص آخرين من المطلوبين في قضايا تهريب وترويج المخدرات في أحد المنازل ببلدة العوامية.

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