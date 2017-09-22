22 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المرأة السعودية تسجل حضورًا ملحوظًا في سوق العمل

بتاريخ تقارير خاصة | الكاتب :

(أنحاء) – خضراء الزبيدي :-

شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل نمواً ملاحظاً حيث بلغت نسبة النساء العاملات 20% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فإن تزايد حضور المرأة في سوق العمل بالمملكة رافقه زيادة في معدل بطالة الإناث، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع التحصيل العلمي العالي لدى الإناث دون أن يقابله ذلك زيادة في فرص العمل ذات الصلة في السوق، حيث ارتفعت نسبة الإناث اللواتي يتابعن تحصيلهن العلمي بعد المرحلة الثانوية من 23.5% عام 2000 إلى 45.7% عام 2014.

ووفقا لرؤية 2030، من المتوقع أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول 2030 لتصبح 30٪ 2030 (تبلغ هذه النسبة اليوم حوالي 20٪).

كما أن موضوع عمل المرأة بات يلقى قبولاً أكبر سواء في صفوف أصحاب العمل أو لدى المواطنين السعوديين بشكل عام .

ونستطيع اليوم أن نرى المرأة السعودية عاملة في جهات سعودية رسمية، بالإضافة إلى انتعاش توعوي في الأوساط النسائية لمعرفة مكانتها الحقيقة في المجتمع السعودي والنظام الأساسي للمملكة.

وقامت العديد من الجهات بفتح المجال لعمل المرأة ومشاركتها ، حيث أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية اعتزامها توظيف فتيات سعوديات في مهنة المراقبة الجوية وذلك للمرة الأولى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

كما قد أعلن أيضا عن توظيف عسكريات سعوديات في مطار الملك عبدالعزيز .

وتسعى وزارة العمل لوضع القوانين والتسهيلات ؛ وذلك حرصا منها لتمكين عمل المرأة ، حيث أطلقت قبل أيام “وبالتعاون مع “هدف” برنامجي “قرة” و”وصول” لتمكين عمل المرأة .

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سوف يساهم بتغطية 80 % كحد أقصى من تكلفة ضيافة الطفل، بما لا يتجاوز 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان لكل امرأة عاملة، وفيما يتعلق ببرنامج نقل المرأة العاملة (وصول)، بيّن أباالخيل أن البرنامج يهدف إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك بالشراكة مع شركات توجيه المركبات من خلال التطبيقات الذكية المرخصة .

ملامح تبشر بدور نسائي قوي داخل الجهات الرسمية، كالآتي:

مجلس الشورى

سجلت المرأة حضورا لأول مرة في عضوية مجلس الشورى عام 2011، وقد ضم مجلس الشورى 30 سيدة ضمن أعضاء المجلس بعد إعادة تشكيله هذا العام ؛ حيث نص أمر ملكي على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء .

القطاع المالي

في فبراير الماضي، صدر قرارًا بتعيين سيدة سعودية في منصب رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية “تداول”، وهي السيدة سارة السحيمي التي تم تعيينها بالانتخاب مما يدل على وجود ثقة بالدور القيادي للمرأة السعودية، ولم تمر سوى أيام قليلة حتى تم شهد القطاع المالي بشكل عام تعيينات نسائية جديدة، حيث عُينت رانيا محمود نشار رئيساً تنفيذياً لمجموعة سامبا المالية، لتصبح أول سيدة تقود إدارة تنفيذية لبنك سعودي، ثم عُينت لطيفة السبهان مديرًا ماليًا للبنك العربي الوطني.

وزارة الداخلية

شهد موسم الحج هذا العام في السعودية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، إطلاق أول قسم نسائي لتلقي بلاغات الطوارئ افتتح في مركز العمليات الأمنية الموحد 911، وتعد تلك الخطوة الأولى من نوعها فيما يخص تعيين سعوديات في مركز أمني تابع لوزارة الداخلية، يضطلعن بمهام تلقي الشكاوى وبلاغات الطوارئ من الحجاج.

الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، الإثنين، عن قبول فتيات سعوديات في وظائف المراقبة الجوية، وذلك بعد التحاقهن بالأكاديمية السعودية للطيران المدني ودراسة هذا التخصص لمدة عام دراسي واحد، وفقًا للبرنامج المخصص للسيدات الذي يشمل تدريبات نظرية وعملية وورش عمل وزيارات ميدانية.

6 إجراءات لتمكين القيادات النسائية المستقبلية

إن تمكين النساء وتعزيز مكانتهن كقادة مستقبليين، يتطلب اتخاذ ستة إجراءات:

1- إدراج التنوع الجنساني كهدف استراتيجي، حيث ينبغي للمؤسسات أن تجعل التنوع الجنساني أحد أهم أهدافها الاستراتيجية ومنحها الأولوية على بقية الأهداف الأخرى، إضافة إلى إدراج التنوع الجنساني ضمن قائمة القيم الأساسية للمؤسسة، مع الإشارة صراحة إلى التنوع الجنساني كهدف استراتيجي، إضافة إلى وضع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالتنوع الجنساني على قائمة جدول أعمالها لكي يتم رصدها بانتظام وتقديم التقارير عنها إلى القيادة العليا و/أو نشرها في تقارير المؤسسة المتعلقة بالاستدامة؛ وإضافة الموضوعات المتعلقة بالمرأة وتمكينها كجزء من المواضيع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

2- ضمان التواصل والتفاعل بين القياديات العليا والإدارة الوسطى، تمثلت العقبة الرئيسية التي واجهتها العديد من المؤسسات في اقتصار الحديث عن أهمية تعزيز دور المرأة وتمتين التنوع الجنساني على مستوى القوى العاملة في الإدارات العليا فحسب، وعلى ما يبدو بأن القادة نادراً ما يتناولون المواضيع المتعلقة بالتنوع الجنساني على المستوى الداخلي في مؤسساتهم، ونتيجة لذلك، فإن الإدارة الوسطى تبقى غير مطلعة على أهمية هذا الموضوع وضرورته على مختلف الأصعدة، مما يؤدي إلى خلق هوة بين سعي القيادات العليا لتعزيز دور المرأة والجهود المبذولة على أرض الواقع لتفعيل وتمتين هذا الدور.

3- خلق الأجواء المناسبة لضمان استمرار السيدات من ذوات الكفاءات العليا في ممارسة أدوارهن الوظيفية على نحو مستمر، إن تعزيز مكانة المرأة ذات الكفاءة العالية على نحو كبير وبشكل مستمر، ومواصلة عملها لأطول فترة ممكنة في مركزها الوظيفي الحالي، يتطلب من المنظمات تبني أفضل الممارسات واتخاذ الخطوات اللازمة من خلال تحويل المؤسسة لتكون مكانا جاذباً للعمل بالنسبة للمرأة.

وعلى الرغم من أهمية ضمان استمرار وفعالية قوانين العمل المرنة وجعلها مناسبة أيضاً للرجال، فمن الأهمية بمكان أيضاً تعزيز وجود الثقافة والسياسات الشاملة بالاعتماد على القنوات الرسمية وغير الرسمية في سبيل تحقيق ذلك.

4- تعزيز السياسات الهادفة لتنمية دور المرأة، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية للسيدات، وذلك بهدف مساعدتهن للتعرف على نقاط قوتهن والاستفادة منها وبالتالي التغلب على التحديات التي تواجههن في بيئة العمل الحالية التي يهيمن عليها الذكور، ومن الأمثلة على الدورات التدريبية التي يمكن توفيرها لهن، ورش العمل المتعلقة “بالقوة الذهنية” أو ” مهارات التحدث” أو “إنشاء العلامة التجارية الخاصة” حيث أثبتت هذه الدورات نجاحها في تقوية شخصية المرأة ومنحها القدرة على مواجهة التحديات المختلفة، من خلال وضع البرامج الإنمائية الموجهة للمرأة، كبرامج القيادة والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المختلفة التي تمكنها من إنشاء العديد من العلاقات المهنية والمصممة خصيصا للمرأة.

5- دعم الجهود المبذولة لتولي السيدات المراكز القيادية عبر الترويج الإيجابي للأدوار الاستثنائية للسيدات الناجحات في المناصب العليا، اعتبرت العديد من المؤسسات التي شاركت في الدراسة بأن العدد المحدود من النماذج النسائية الناجحة في المناصب الرفيعة يمثل تحد جديد في وجه التنوع الجنساني داخل المؤسسات والشركات، وغالباً ما تتحمل السيدات مسؤولية غياب النماذج الناجحة التي يمكن الاحتذاء بها.

إن التفاعل مع السيدات الناجحات واكتساب الخبرات منهن ومحاولة التأسي بهن  يعتبر الوسيلة الأكثر  فعالية لتنمية الثقة لدى السيدات الأخريات ورفع مستوى القدرات لديهن وتنمية مواهبهن، حيث أدى تسليط الضوء على النماذج الناجحة من السيدات اللواتي يتقلدن المناصب العليا، وترقية السيدات لمناصب الرؤساء التنفيذيين ومشاركة السيدات في مجالس الوزراء والحكومات ، إلى تحقيق نتائج مبهرة في مجال التنوع الجنساني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

وقد شهدت المملكة العربية السعودية، التي شهدت فجوة كبيرة في مجال التنوع الجنساني في أماكن العمل، تقدما كبيرا على مدى السنوات القليلة الماضية. حيث صرح أكثر من 60٪ من موظفي شركات الطاقة في المملكة العربية السعودية، عند مقابلتهم، عن تقدم كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال تحسين التنوع الجنساني على جميع المستويات في الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تعيين اثنتين من القيادات النسائية في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلى إحداث تغيير كبير في النظرة السائدة عن عمل السيدات في المنطقة، حيث تولت امرأة رئاسة مؤسسة تداول، البورصة السعودية، لأول مرة في تاريخ المملكة، كما تولت امرأة أخرى منصب الرئيس التنفيذي في شركة مطارات الدمام.

6- ضمان الإنصاف ومحاولة القضاء على التحيزات الاجتماعية القائمة سواء أكانت واعية أم غير واعية، ثمة ناحية هامة في هذا المجال تكمن في التصدي للتحيز الجنسي الغير واعي المحتمل لدى القادة والمديرين المسؤولين عن عمليات التقييم وإدارة الأداء، ولحل هذه المشكلة لا بد من اللجوء لاستخدام العديد من الوسائل المساعدة على حل هذه المسألة والتي تشمل: نشر جدول أعمال التنوع الجنساني على أوسع نطاق، وتنظيم وإجراء الدورات التدريبية للموظفين الذكور، وإزالة أي نوع من أنواع التحيز ضد توظيف النساء أو تطوير قدراتهن وتعزيز كفاءاتهن.

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