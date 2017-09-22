“تراجع حاد” في الطلب المسبق على “آيفون 8”

(أنحاء) – وكالات :-
تراجعت نسبة الطلب المسبق على هاتفي آيفون 8 وآيفون 8 بلس في الأيام الخمسة الأولى بنسبة 78 بالمئة مقارنة بما كان عليه الحال عند إطلاق آيفون 7 وفقا لأرقام نشرتها مؤسسة “Slice Intelligence” الإحصائية.
وحسب المؤسسة فإن الطلب على الهاتفين الجديدين هو الأدنى منذ عام 2014 عندما كشفت أبل عن آيفون 6.
وكانت شركة أبل كشفت في 12 سبتمبر عن هاتفي آيفون 8 وآيفون 8 بلس بإضافات بسيطة جدا على آيفون 7، كما أزاحت الستار أيضا عن الهاتف الأكثر تطورا آيفون X.
وبدأ الطلب المسبق في الولايات المتحدة على آيفون 8 وآيفون 8 بلس، إلا أن الطلب المسبق على آيفون X سيبدأ في 27 أكتوبر المقبل.
ويرجع المتابعون “التراجع المهول” في الإقبال على آيفون 8 وآيفون 8 بلس إلى أحد سببين.
الأول هو أن المستخدمين ينتظرون بدء الطلب على آيفون X للحصول عليه متجاوزين آيفون 8. والثاني هو غضب هؤلاء من افتقار آيفون 8 إلى مزايا جديدة حقيقية.
يذكر أن الجديد في آيفون 8 أنه أصبح يوفر ميزة الشحن اللاسلكي فقط، في حين أن آيفون X يتيح إضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي كاميرا متطورة تتيح تقنية التعرف على الوجه FaceID إضافة إلى شاشة كبيرة وتقنية متطورة للرموز التعبيرية.