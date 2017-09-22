22 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع يوثق واقعة غريبة.. أعمدة إنارة وسط أحد طرق الرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو تركيب أعمدة إنارة وسط أحد الطرق بحي المونسية شمال الرياض، ما يشكل تهديداً على حياة المارة بالطريق.

وأظهر الفيديو المتداول وجود عدة أعمدة كهربائية بوسط الطريق في مشهد غريب، حيث طالب المواطن خلال الفيديو المسؤولين بالتدخل لمعالجة المشكلة كونها تشكل خطراً على حياة المارة.

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