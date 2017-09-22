22 سبتمبر 2017 مـ / موافق 2 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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يوم وطني خالٍ من الخونة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

بقيت المملكة العربية السعودية منذ أسست الى اليوم موطناً نعم أهله ورعاياه بالأمن والاهتمام من قبل المسؤولين في الدولة بفضل الله، ورغم التحديات الكثيرة الخارجية التي أحاطت به في مراحل متفرقة إلا انه عبر منها بثبات وبأقل الخسائر، وسجل بتجاوزها بصمة الثقة والترابط في وجدان المجتمع السعودي بكامل أطيافه والذي لم يتخاذل عن دوره في الوقوف مع وطنه وقادته بإخلاص ووفاء يشهد عليهما العالم.

الثالث والعشرون من سبتمبر كل عام هو يوم الوطن الذي نقف فيه شيباً وشباباً على مسيرة تأسيس وبناء تاريخية ومعاصرة لهذا الكيان الذي جمع شتات قبائل الجزيرة العربية تحت ظل وطن واحد مجتازاً بهم جميع المآسي الاقتصادية والقبلية والسياسية التي كانت تعصرهم وتشرذمهم في صحراء قليلة الموارد صعبة المناخ، فأمنوا وازدهروا وبنوا وأخلصوا العهد والبيعة.

العرس الوطني هذا العام تميز بخلوه من المدلسين والمندسين وأصحاب الهوى بيننا بفضل الضربة النوعية الموفقة التي شنتها وزارة الداخلية خلال الأسابيع الماضية على مجموعة لطالما أشغلت الرأي العام وقسمته حولها بغرابة مواقفها وتصريحاتها وأنشطتها، فالفرحة هذه السنة معطرة بالارتياح، ولأن القائمة لاتزال مفتوحة فالتفاؤل يحدونا لتطهير هذا الوطن من كل معيق للتنمية وانتهازي للثقة التي أوليت له، وهي بلا شك قاصمة لظهر لكل من يحمل مشروعاً مؤجلاً لاستغلال هذا الوطن او شعبه.

بقيت أهمية هذا اليوم الحقيقية محل سجال بين ما يجوز ومالا يجوز فيه بفعل الفلسفة المتشددة البالية سنيناً طويلة، ثم احتل المدلسين وأعداء الوطن هذه المناسبة وعملوا على تكدير بهجته، وجعله منصة لتجييش الرأي العام بالمطالبات الجوفاء بدلاً من احترام قامة الوطن وتعزيز مبادئه واستحضار أمجاده وكأن السنة خلت من الأيام، او ان الأجهزة الحكومية توقفت عن تقديم الخدمات والمساعدات لأصحابها!

اليوم بعد سقوط الأقنعة وكل الاحداث التي مررنا ونمر بها أصبحنا معدناً نفيساً لا يمكن التاجرة به، وسنظل لوطن الكرامة شعباً يصنع المعجزات ولا يساوم في قضايا وطنه.

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