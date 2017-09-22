23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السومة: انتصار مهم وأشكر لاعبي الباطن

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عادل رشيد :-

هنأ لاعب النادي الملكي هدّاف الفريق عمر السومة جماهير ناديه على هذا الانتصار.

وشكر عمر السومة لاعبين نادي الباطن على المستويات التي قدّموها في الجولات الماضية إضافة لمباراة اليوم، وأضاف: “لازلنا في بداية الدوري ونسعى لتحقيق الإنتصارات وسنكون منافسين بقوّة على صدارة الدوري”.

 وأضاف: “نحن كلاعبين لم نقدّم المستوى المأمول في مباراة اليوم حيث واجهنا صعوبة في أرضية الملعب والأجواء إضافة إلى مستوى نادي الباطن المتمرّس على هذه العوامل التي قد تساعده، والحمد لله على الثلاث نقاط والقادم سيكون أجمل”.

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