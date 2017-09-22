23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفتح يفوز على أحد بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – أنس القاسم :-

نجح فريق الفتح في تحقيق فوز ثمين على مضيفة فريق أحد 0/2  في الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة الرابعة “جولة الوطن” من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الفتح علي الزقعان في الدقيقة 43 وأضاف عبدالقادر الوسلاتي الهدف الثاني في الدقيقة 60، قبل أن يشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه عبدالقادر الوسلاتي من الفتح في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقى فريق أحد على نفس الرصيد السابق 3 نقاط.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الخميس بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وقامت اليوم الجمعة 3 مباريات الباطن مع الأهلي1-2، وأحد مع الفتح 0-2، والنصر مع الفيحاء 2-2.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون.

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