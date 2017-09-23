23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صاعقة رعدية تتسبب في اشتعال محطة وقود بـ”الليث”.. والدفاع المدني يباشر الحادث

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تسببت صاعقة رعدية، أمس (الجمعة)، في إضرام النيران بإحدى محطات الوقود شرقي محافظة الليث، ما دفع فرق الدفاع المدني بالمحافظة لإغلاقها، خلال اليوم الثاني على التوالي من هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

وبحسب ما ذكره مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عواد الصبحي، تلقت الهيئة بلاغًا يؤكد تصاعد دخان من غطاء خزان الوقود بالمحطة، نتيجة صاعقة رعدية بالقرب من موقعها شرقي المحافظة، حيث هرعت فرقتان من قوات الدفاع المدني لمحطة الوقود وقامتا بفصل التيار الكهربي.

وأكد الصبحي إنهاء الفرقتين للمهمة دون حدوث أي أصابات أو أضرار، كما أمر بإغلاق المحطة لحين التأكد من سلامتها.

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