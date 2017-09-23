أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»صاعقة رعدية تتسبب في اشتعال محطة وقود بـ”الليث”.. والدفاع المدني يباشر الحادث
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