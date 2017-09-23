صور | تشييع جثمان شهيد الواجب الرقيب علي عواف بالطوال

(أنحاء) – متابعات :-
شيعت جموع غفيرة بمحافظة الطوال، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد رقيب أول علي بن يحيى عبده عواف من منسوبي القوات المسلحة بقرية المباركة الجنوبية.
وأدى المصلون، يتقدمهم محافظ الطوال، رزاح بن حبيش الدوسري، صلاة الميت على شهيد الواجب الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن في الحد الجنوبي.
ونقل محافظ الطوال لوالد وأقارب الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وتعازي أمير منطقة جازان ونائبه.
من جهتهم، عبر والد وذوو الشهيد عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حدود الوطن، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لكل من شارك في مواساتهم.