23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني
﻿

فيديو | أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عبّر أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى المملكة عن تهانيهم لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

وقال نائب رئيس البعثة جون جودفيري – في مقطع نشرته البعثة بهذه المناسبة – إن المملكة والولايات المتحدة ربطتهما علاقات متينة تمتد لنحو 80 عاماً، معبراً بالنيابة عن موظفي البعثة في الرياض وجدة والظهران عن سعادته بمشاركة الشعب السعودي هذه المناسبة المهمة.

وشارك عدد من موظفي البعثة في سرد بعض الأحداث التاريخية المهمة في مسيرة العلاقات التي ربطت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقود الماضية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق