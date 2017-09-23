صور | مصرع وإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر اصطدام مركبتهم بعمود إنارة في الباحة

(أنحاء) – متابعات :-
تسبب هطول الأمطار على طريق محافظة الحجرة المزدوج بمنطقة الباحة، مساء اليوم الجمعة، في وفاة مواطن وزوجته وإصابة 6 من أبنائهما إثر انزلاق المركبة التي تقل الأسرة واصطدامها بعمود إنارة.
وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات بالباحة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق الحجرة بجوار محطة الجوال بطريق أضم.
وأضاف أنه تمت مباشرة الحادث، ليتبين وجود حالتي وفاة بالموقع، و6 حالات مصابة، بينهم حالة خطيرة، وتم نقلهم عن طريق الدفاع المدني إلى مستشفى الحجرة.