23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وصول أول دفعة من مساعدات المملكة لمسلمي “الروهينجا” إلى بنجلاديش

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية الدكتور عبدالله الربيعة، وصول طلائع المساعدات العاجلة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديمها لمهجّري مسلمي “الروهينجا” إلى بنجلاديش.

وأضاف الدكتور الربيعة أن الطائرة التي تحمل الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة التي أمر بها خادم الحرمين لمهجّري الروهينجا، وصلت اليوم الجمعة إلى مدينة “شيتاتونج” ببنجلاديش، تمهيداً لتوزيع المساعدات على المهجّرين، مشيراً إلى أن مندوب سفارة المملكة ببنجلاديش كان في استقبال الطائرة بالمطار، بالإضافة لنائب المفوض البنجلاديشي، وممثلي المنظمات الدولية.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية، أن الطائرة يرافقها فريق مختص، وأنها تحمل على متنها 100 طن من المساعدات، تتضمن سلالا غذائية، وخياما وبطانيات وفرشا، كمساعدات عاجلة لمهجّري “الروهينجا”، مؤكداً أن هناك كميات أخرى من المساعدات المتنوعة ستُبعث تباعاً.

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