أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التعليم”: أغلب “أخطاء الكتب” المتداولة من مناهج غير سعودية.. ونرحب بالملاحظات
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