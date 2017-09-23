23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم”: أغلب “أخطاء الكتب” المتداولة من مناهج غير سعودية.. ونرحب بالملاحظات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم (الجمعة)، على الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر وجود أخطاء في الكتب والمقررات الدراسية.

وقال العصيمي إن كثيراً من تلك الصور مأخوذة من مناهج غير سعودية، أو من مناهج سعودية سبق وأن عُدلت في الطبعات الجديدة.

وأكد على أن وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية ترحب بكل الملاحظات وتحرص على تعديل ما يثبت وجود خطأ به، لافتاً إلى أن الوكالة تستقبل ملاحظات المهتمين عبر بوابة تواصل (tawasul.moe.gov.sa).

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