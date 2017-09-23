23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إدارة النصر تُقيل غومير من تدريب الفريق.. وتكلف مدرب الفريق الأولمبي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قررت إدارة نادي النصر الليلة، إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو غومير، وأوضحت في تغريدة عبر حساب النادي في تويتر أنه تم تكليف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويأتي قرار إدارة النصر بعد تدهور نتائج الفريق حتى فاز في مباراة وتعادل في ثلاثة مباريات كان آخرها التعادل مع الفيحاء اليوم بهدفٍ لكلٍ في الدوري السعودي للمحترفين.

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