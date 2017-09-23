23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»حتى لا تكون الوسطية هي الضحية
﻿

حتى لا تكون الوسطية هي الضحية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

التطرف  مرض يصيب الإفراد والمجتمعات  في مجالات شتى بالمبالغة والزيادة . فعندما تمرض أجسادنا  نسارع إلى تناول الدواء مع التضرع إلى الله بالشفاء العاجل . أما عندما تمرض أفكارُنا بمرض التطرف أين كان حجمه اووزنه اونوعه . فتجدنا لا نبحث عن الدواء بل نقف مع مرض التطرف بكل ما أوتينا من منطق وقوة .

كما أن المتطرف  يأتينا من حيث تهوى أنفسنا ويعمد إلى إقناع المجتمع أنه التقط لنا الحرية  من (غَيَابتِ الْجُبِّ ) وقدمها لنا بضاعة ،وما علينا ألا أن نكتال منها كيل بعير دون إعتبار لدين أو عادات أو قيم أو منطق .

نحن قد ساهمنا في بناء ذلك التطرف عندما أغلقنا على المجتمع باب الحوار في عرفه وآدابه  ردحاً من الزمن ، ثم فتحنا  الباب اليوم على مصراعيه فهل نرجوا أن يخرج الناس بنظام وترتيب . وأن تغشاهم السكينة والوقار عندما يتحاورون أو يتناقلون الحديث بينهم .

من الطبيعي أن لا يكونون كذلك بل ستجدهم على عجل  أيهم يكفل لنا الخروج و يظفر بنا غنيمة . يحملون معهم  شعارات لم نألفها في مجتمعنا و أفكار وتطرف ، يغلفونها برداء الحرية تارة وبثوب الدين تارة أخرى .

ثم يقسمون المجتمع  هذا من شيعته ويقذفون بما عداهم من عدوه  .

 واليوم أشتد زبد هذه التيارات وأصبح من الوجب العمل على تصحيح المفاهيم  وانه ليس هناك من حريات مطلقة بل مقننه . وأن ما يدعون إليه من الحريات المطلقة أصابها وابل الإخفاق حتى في المجتمعات التي نادت بها .

 كما أن  الدين الإسلامي به من النصوص ما هو كفيل بتنظيم حياة المسلم وغير المسلم  . وهذا ما يجب أن ينجزه التعليم والأسرة في جهود موحدة . لبناء برزخ بيننا وبين التطرف بشتى أنواعه لنحافظ  على نقاء  الوسطية من ملح التطرف ألاجاج .  كما أن مفهوم الحرية وضوابطها يتشكل في كل مجتمع بحسب عقيدته ووعيه وثقافته  ويتم تفصيل ضوابطها وقيودها على مقاسه .

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • وطن الشباب النابض

    بتاريخ

    الذكرى السابعة والثمانين على التوحيد والنماء من الأيام المميزة التي نقف فيها مهنئين بعضنا على أجمل الانجازات و

  • سمعاً وطاعة يا ملك

    بتاريخ

    سمعاً وطاعة يا ملك سمعاً وطاعة يا ملك سمعاً وطاعة يا البلاد الّي غمرنا خيرها حنّا لو إنّا

  • يوم وطني خالٍ من الخونة

    بتاريخ

    بقيت المملكة العربية السعودية منذ أسست الى اليوم موطناً نعم أهله ورعاياه بالأمن والاهتمام من قبل المسؤولين في

  • افخر يا وطن

    بتاريخ

    سيحل علينا في هذه الايام الذكرى 87 لليوم الوطني وبقلوب يملؤها الفخر والاعتزار بهذا اليوم الذي نجح فيه

إضافة تعليق