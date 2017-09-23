23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وطن الشباب النابض

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الذكرى السابعة والثمانين على التوحيد والنماء من الأيام المميزة التي نقف فيها مهنئين بعضنا على أجمل الانجازات و اللحظات التي نعيشها اليوم لم نسمعها فقط في قصص تاريخية أو بين سطور أماني مستقبلية بل شاهدناها  تغييرا ملموسا وفق شعار (العمل والجِد وسيلة التَحقق والازدهار) .

إن الأوطان ليست فقط رُقعة جغرافية ذات حدود بارزة على الخريطة إنما مساحة لا يمكن حصرها ، تمتد داخل القلوب أينما رحلت وحلت ، والوطنية هيَ اللغة الوحيدة التي عَبرنا بها عن حبنا لأرض ، احتوت خطواتنا وتعثراتنا والمحاولات الأولى .

وطني السلام والحرية الرائد في المجالات التنموية وذات الحِراك التَقدمي ، فهو صوت الخير الذي لا يَصمت ولا يهدئ ، وأدركنا ذلك من خلال النجاحات التي ما فتئنا نتغنى بها , الرؤية الثلاثينية ذات بشائر خير ، موسم الحج الذي تكلل بالتوفيق والتمام والقمم الثلاث التي كانت رائدة بها في المجال السياسي الإقليمي والمؤتمرات العالمية التي اتخذت منها بوابة للحوار ودعمها المستمر للأحلام والعمل بالإمكانيات حتى نتخطى بها حدود الممكنات وإزاحة الفرصة لتمكين أيادي الشباب حتى تنموا  كالشجرة التي تمحى جفاف الصحراء وبلاء الجفاء

 فالدول العظيمة هيَ التي تشارك في هموم الأمة بيد التغيير والعَون ولا تقف كالعابرين بلا حول ولا قوة ، إن فكرة الأصالة التي يُمارسها وطني غرست فينا حب العطاء الذي يُضخم كل عمل نقوم به مهما كان بسيطا فعندما يقترن بالوطن ونقصد به وجه البلاد يتبارك ويكون عظيما خالدا .

أنت بعملك وطن ووطنك بلا عملك لاشيء ، فكرة الفردية في حساب الأوطان تعني وزنا ضخما فـلا تسمح بأن يختزله ولا يختصره حاقد ، ناقم أو حتى عاجز 

وبعد ذلك يمكننا أن نُعبر عن الوطنية بأنها رُتبة فخرية يرتديها المواطن الذي أصبح على قدر من الوعي والمسؤولية .

وطَن الشباب النابِض دُمت دائما بخير .

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