23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | صافولا تشارك في اليوم الوطني ٨٧ برسالة سامية تحقق أكثر من مليون مشاهدة في ٢٤ ساعة
﻿

فيديو | صافولا تشارك في اليوم الوطني ٨٧ برسالة سامية تحقق أكثر من مليون مشاهدة في ٢٤ ساعة

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – جدة – الشيماء عبدالعزيز : ــ

شاركت مجموعة صافولا في اليوم الوطني ٨٧ للمملكة العربية السعودية برسالة إعلانية سامية جريئة و ذلك للمشاركة من جميع الشعب السعودي داخل وخارج المملكة بنقل الصور الإيجابية عن المملكة وعدم نقل الصور السلبية مما يؤثر على المملكة و السعوديين من أشخاص ينتظرون تشويه سمعة المملكة وشعبها وعدم نقل الصور الحقيقية عنها و يطمح العمل في نشر الصور الإيجابية والجميلة في مملكتنا الحبيبة من خلال هاشتاق #صورتك_وطنك وعكس فرحتهم بهذا اليوم الغالي على قلوبنا جميعاً للعالم أجمع وقد حقق الهاشتاق قبول واسع من اطياف المجتمع السعودي بمشاركة صورهم في هذا اليوم.

وقد علق الأستاذ / طارق إسماعيل المدير التنفيذي للشؤون العامة والإستدامة وأمين مجلس الإدارة بمجموعة صافولا ان مشاركة صافولا هذا العام بهذه الرسالة هو استشعاراً من صافولا بدورها الوطني كشركة سعودية كبرى و جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السعودي من خلال نقل الصورة التي تستحقها مملكتنا الحبيبة وشعبها بهذه الرسالة الواجبة علينا جميعاً وايقاف الصور السلبية الذي يستغلها بعض الحاقدين والتي لا تمثلنا ولا نرضاها أبداً كسعوديين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق