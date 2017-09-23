23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 3 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمير تركي بن عبدالله: نستشعر بكل فخر واعتزاز ذكرى اليوم الوطني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الـ 87 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وذكر سموه بأننا نحتفل في هذا اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر بذكرى اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الغالية على قلوب الجميع بتاريخها العظيم والراسخ في تأسيس هذه البلاد المباركة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حيث وحد مع رجاله المخلصين هذا الكيان الشامخ تحت راية التوحيد والحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار سموه بأن السعوديين يستشعرون بكل فخر واعتزاز ذكرى هذا اليوم وتضحيات رجالاته الذين أرسوا دعائم هذه الدولة المباركة وشيدوها على العدل والأمن والرخاء والنماء بوحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة والجهل، بإيمان صادق وتوحيد خالص وقيادة حكيمة وفذة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه أملين بعون من الله المجد العظيم والماضي التليد والحاضر الزاهي والمستقبل المشرق لهذه الدولة وأبنائها وأكمل المسيرة الملوك البررة رحمهم الله إلى العهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عهد الخير والنماء والازدهار، والمستقبل الواعد برؤية ثاقبة وحكيمة. 

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