في عرس وطني اكتسى باللون الأخضر.. طيران أديل تقص شريط البداية

(أنحاء) – ناصر العوده – تصوير : رضوان العولقي : ــ
أطلقت طيران أديل أول رحلاتها لتقص بذلك شريط البداية والانطلاق لتشارك شركات النقل الجوي سماء المملكة لتكون خامس شركة طيران وطنية بعد “السعودية وناس وخليجية وأخيراً نسما”.
وبارك رئيس عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر انطلاق الرحلة بحضور رئيس شركة أديل ونائب رئيس هيئة الطيران المدني وعدد من كبار المسؤوليين وجمهور غفير وضيوف أديل في أول رحلاتها.
وقال الجاسر: “عظيم أن فكرة كانت قبل ثمان عشر شهراً تكون حقيقة وفي أجمل حللها اليوم، وهنأ فريق أديل على هذا النجاح الذي أتى بعد جهد متواصل لكن خلف هذا المجهود هذا النجاح”.
وانطلقت أول رحلة تحمل رقم “F3 107” على طائره تحمل اسم “النير” في تمام الساعه ١:١٠ مساء إلى الرياض حاملاً ضيوفها بكل يسر وأمان.
ومن المتوقع أن يزود طيران أديل وجهاته الداخلية ثم الإقليمية بعد وصول عدد أكبر من طائراتها التي تجهز الآن لتنظم إلى “النير وسهيل” وأخرى ستصل في الأسبوع القادم وتتعاقب الطائرات في الوصول حتى يكتمل نصابها.
من هينا للاعلى استاذ ناصر ❤️