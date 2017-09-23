أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التجارة” تتفاعل مع مغرد وتخالف مطعماً ضلّل المستهلكين بعرض “الذبيحة بـ87 ريالاً”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | 100 فلبيني يتطوعون لتنظيف شاطئ العقير ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تطوع نحو 100 مقيم فلبيني بمحافظة الأحساء، مساء الجمعة الماضية، لتنظيف جانب من شاطئ
-
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخًا بالستيًا أطلق...بتاريخ
الرياض – واس :- صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف إعادة الشرعية لليمن” العقيد الركن تركي المالكي
-
قانونيون: السعودية كيان عملاق بالإنجازات والت...بتاريخ
(أنحاء) – بندر الفايز :- عندما تشرق الشمس إيذاناً ببدء يوما جديدآ فخوراً بماضيه وتراثه معتزتآ بحاضرهها وإنجازاتها،
-
السفير الكحيل: المملكة تسير بخطى ثابتة وبقرار...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- رفع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر الكحيل التهاني