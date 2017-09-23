23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التجارة” تتفاعل مع مغرد وتخالف مطعماً ضلّل المستهلكين بعرض “الذبيحة بـ87 ريالاً”
﻿

“التجارة” تتفاعل مع مغرد وتخالف مطعماً ضلّل المستهلكين بعرض “الذبيحة بـ87 ريالاً”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، عن ضبط مخالفة أحد المطاعم الشهيرة، حيث يمارس مخالفة تضليل المستهلك من خلال عرض من عروض اليوم الوطني.

جاء ذلك تفاعلا من قبل الوزارة مع شكوى مغرد عبر حساب مستهلك على “تويتر” مرفقا إعلانا لعرض من عروض اليوم الوطني يعود لأحد المطاعم الشهيرة، متسائلا هل هذا العرض يمارس التضليل أم لا.

وأكدت الوزارة أنه تم الوقوف على المنشأة وضبط المخالفة لوجود تضليل للمستهلك، واتخاذ الإجراءات النظامية وإلزامهم بتعديل صيغة الإعلان.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق