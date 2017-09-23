23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“السومة” ينهي الجدل ويسجِّل في جميع أندية دوري المحترفين السعودي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – عادل رشيد :-

واصل نجم النادي الأهلي والمنتخب السوري المهاجم عمر السومة تألّقة بعد إحرازه للهدف في مباراة الأمس أمام نادي الباطن ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي والتي انتهت بإنتصار ملكي بنتيجة ٢-١ .

ليكمل تألقه ويحرز أهدافة في جميع أندية دوري المحترفين السعودي في ثلاث سنوات ونصف، يذكر أنّ العقيد كما يحب أن يطلق عليه من قبل محبيه قد إحتفل بهدفه رقم ١٠٠ في جميع المسابقات التي خاضها مع فريقة النادي الأهلي وكانت في مباراة فريقه العام الماضي أمام نادي وج ضمن مسابقات كأس الملك .

  يذكر أنّ  اللاعب عمر السومه صاحب أكثر هاتريك في الدوري السعودي وهدّاف الدوري السعودي لموسمين، ويعتبر الهدّاف التاريخي للنادي الأهلي بعدما تخطّى رقم البرازيلي فيكتور سيموس ب أكثر من ١٠٦ أهداف .

وساهم العقيد في تحقيق عدد من البطولات مع ناديه الملكي منها : الدوري وكأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد .

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