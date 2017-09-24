23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الليث يعمق جراح فارس الدهناء

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد الكاف :-

في ختام الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين واجه الاتفاق الشباب في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، افتتح التسجيل الاتفاق في الدقيقة 35 عن طريق هزاع الهزاع بعد متابعة لرأسية رودريغو ساليناس، وبعد دقيقتين سجل مدافع الاتفاق العراقي أحمد إبراهيم هدفاً في مرمى فريقه هدف التعادل الشبابي، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الشباب من إحراز الهدف الثاني عن طريق محمد سالم من عرضية مميزة من ماركوس بيتزلي في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني استطاع الاتفاق من تعديل النتيجة عن طريق هداف الفريق هزاع الهزاع في الدقيقة 57 واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين بهجمات لكلى الفريقين دون أن تترجم إلى أهداف حتى استطاع الشباب إحراز هدف الفوز للشباب في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وبذلك يصل الشباب للنقطة السادسة في المركز السادس والاتفاق بنفس رصيده النقطي باربع نقاط في المركز الحادي عشر.

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