23 سبتمبر 2017 مـ / موافق 4 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»السفير الكحيل: المملكة تسير بخطى ثابتة وبقرارات حازمة حافظت على مقدرات الأمة ومصالحها الحيوية
﻿

السفير الكحيل: المملكة تسير بخطى ثابتة وبقرارات حازمة حافظت على مقدرات الأمة ومصالحها الحيوية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

رفع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف المهندس بدر الكحيل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  -حفظهم الله-  بمناسبة اليوم الوطني الـ87 للمملكة.

وقال السفير الكحيل: أن ذكرى اليوم الوطني تقدم لنا دروس عظيمة ومهمة ومن هذه الدروس الملهمة” أن الوحدة أساس متين لقوتنا “ومن ينظر للتاريخ يجد أن القائد التاريخي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في سيرته العطرة سجل أروع الملاحم والوحدة العظيمة التي جمعت القلوب والنفوس على هدف ومصير واحد

حيث يستذكر السعوديون هذه المرحلة التاريخية المهمة في التأسيس والبناء بالفخر والاعتزاز لانتمائهم لهذا الوطن المعطاء، فيستحضرون هذا التاريخ العظيم للعمل لمستقبل مشرق وسط أحداث وتطورات متسارعة في المنطقة والعالم أجمع وكان لحكمة القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تخطي الصعوبات ومواجهة الأخطار، وتحقيق النجاح وارساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة مضطربة وملتهبة وتحصين البيت السعودي حتى أصبح أكثر صلابة وقوة ووحدة وراء قيادته.

وأضاف السفير الكحيل أن هذه المناسبة تأتي والمملكة تسير بخطى ثابتة وبقرارات حازمة حافظت على مقدرات الأمة ومصالحها الحيوية ،وفوتت الفرصة لكل من يريد تحقيق مشروع إرهابي طائفي في المنطقة وكافحت التطرف والإرهاب ومموليه بإستراتيجية ثابتة وعبقرية أمنية ومبادرات عالمية ماجعلها دولة مؤثرة على المستوى العربي والإقليمي والدولي وتتبوأ مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

وختم السفير الكحيل تصريحه بالدعاء أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادة ورعاية  خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلا المولى أن يؤيدهما بنصره وتوفيقه.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق