قانونيون: السعودية كيان عملاق بالإنجازات والتطور السريع

(أنحاء) – بندر الفايز :-
عندما تشرق الشمس إيذاناً ببدء يوما جديدآ فخوراً بماضيه وتراثه معتزتآ بحاضرهها وإنجازاتها، تواكب المملكة العربية السعودية إطلالة يومها الوطني متباهية بما حققته في زمن بسيط في عصر تتهاوى كثيرآ من الدول بين حرب واستبداد وقتل وتشريد .
وأكد الأستاذ هشام حنبولي رئيس مركز هشام الدولي للمحاماة أن السعودية تشهد يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهِ مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء مبينآ انها تتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في خدمته حتى أصبح له مكانة كبيرة بين الأمم مما جعلها ذو أهمية لا تنقص عن الدول الأوربية أهمية ومكانة.
وأشار المحامي والمستشار القانوني طلال الشريف المستشار السابق في ديوان المظالم إلى أن هذا اليوم يذكرنا بالجهود العظيمة التي بذلها الملك المؤسس لهذه البلاد الطاهرة، حيث توالت جهود أبنائه من بعده لتوحيد هذه البلاد الغالية علينا جميعا ،مشيرا إلى أن المؤوسس جمع شمل سكانها بعد فرقة وتناحر، وأرسى قواعد الأمن والاستقرار بدلا من الفوضى والصراعات، ونشر العلم ليبدد ظلام الجهل، ولينعم سكان هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.
وأوضح الشريف أن هذه الاحتفالات الخالدة هو تأكيد لما تعمر به النفوس من مشاعر كريمة تجاه العقيدة والقيادة والامة وتذكير للأجيال الجديدة بامجادها وإعلاء شأنها فالأمة التي تعتز بماضيها جديرة بالمزيد من الرقي حاضرا ومستقبلا.
وعبرت الأستاذة هاله العوبثاني مديرة العلاقات العامة بمجموعة يحيى العبدلي بأن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية والسياسة والاقتصاديه والاجتماعيه، وأشارت إلى أنما حققت المملكة العربية السعودية سبقاً في كل المجالات .
موضحة أن لنا الفخر بأن نكون أحد أبناء هذا الوطن, ونحن نعيش في أيامنا هذه فرحة يومنا الوطني الذي نسأل المولى القدير بأن يعيده على كل مواطن صادق بالإنتماء بالخير والبركات.