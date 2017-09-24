صور | زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب المكسيك

(أنحاء) – وكالات :-
ذكرت هيئة رصد الزلازل فى المكسيك أن زلزالا بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد بعد أربعة أيام من زلزال قوي أودى بحياة نحو 300 شخص.
وأفادت التقارير الأولية من هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال يقع في ولاية أواهاكا بجنوب البلاد.
وأثار الزلزال الذعر في مكسيكو سيتي حيث تجرى جهود الإنقاذ بالفعل عقب وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في وقت سابق من الأسبوع.
ومن بين الـ298 شخصا الذين لقوا حتفهم في زلزال يوم الثلاثاء 160 منهم كانوا في مكسيكو سيتي وانهارت العشرات من المباني هناك.
وقال رئيس هيئة الدفاع المدني لويس فيلب بونته إن زلزال اليوم وقع على بعد نحو 12 كيلومترا من شمال مدينة ايكستبيك (680 كيلومترا من جنوب شرق العاصمة).